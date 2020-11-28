Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 28 ноября на брифинге заявил, что не поддержал проект госбюджета на 2021 год из-за недофинансирования медсистемы на протяжении всех 29 лет независимости страны. Трансляцию вел YouTube-канал Кабмина

Степанов назвал основную причину для введения жесткого карантина © Facebook, Максим Степанов

По его словам, именно из-за недофинанисрования Украина ежегодно теряет специалистов.

Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы в госбюджет на 2021 год были заложены средства в тех объемах, которые были поданы Минздравом.

Ранее Степанов заявлял, что ведомство настаивает на принятии госбюджета на 2021 год, в котором финансирование медсистемы будет заложено на уровне 5% ВВП страны. По его словам, нынешнего финансирования на уровне 3-3,5% ВВП Украине не хватает.