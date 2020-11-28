«В последние дни я получил множество вопросов о том, почему я не поддержал на заседании правительства проект госбюджета (на 2021 год — ред.). За каждой цифрой, которую мы подавали, есть четкие расчеты стоимости медицинских услуг. Там были учтены стоимость препаратов, зарплаты врачей, медсестер. Двадцать девять лет мы не обращали внимание на зарплату наших медработников, и через 29 лет мы увидели, в каком состоянии находится наша медсистема, — все это последствие хронического недофинансирования», — объяснил Степанов.
По его словам, именно из-за недофинанисрования Украина ежегодно теряет специалистов.
Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы в госбюджет на 2021 год были заложены средства в тех объемах, которые были поданы Минздравом.
Ранее Степанов заявлял, что ведомство настаивает на принятии госбюджета на 2021 год, в котором финансирование медсистемы будет заложено на уровне 5% ВВП страны. По его словам, нынешнего финансирования на уровне 3-3,5% ВВП Украине не хватает.