«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, ну там, всех этих беглых. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю"», — рассказал Лукашенко.
Согласно заявлению белорусского лидера, она также отметила, что «наш президент в Литве». Глава Белоруссии подчеркнул, что Западу нужен именно такой человек, как Тихановская, и ее там «держат», так как больше некого.
В конце октября в Минске заявили, что обладают информацией об управлении протестным движением в стране из-за рубежа, в частности из Украины. Лукашенко на встрече с медиками также говорил, что Польша обращалась к НАТО с просьбой создать специальные подразделения для борьбы с белорусской властью. По его словам, революция в республике является одним из национальных интересов Варшавы.