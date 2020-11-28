Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы страны перехватили закрытую пресс-конференцию оппозиционеров, выехавших за пределы республики. Видео с выступлением белорусского лидера опубликовал 27 ноября Telegram-канал «Пул Первого»

Владимир Жарихин: В интересах России лучше такой Лукашенко, чем такая Тихановская © РИА Новости, Владимир Трефилов рассказал Лукашенко.

Согласно заявлению белорусского лидера, она также отметила, что «наш президент в Литве». Глава Белоруссии подчеркнул, что Западу нужен именно такой человек, как Тихановская, и ее там «держат», так как больше некого.

В конце октября в Минске заявили, что обладают информацией об управлении протестным движением в стране из-за рубежа, в частности из Украины. Лукашенко на встрече с медиками также говорил, что Польша обращалась к НАТО с просьбой создать специальные подразделения для борьбы с белорусской властью. По его словам, революция в республике является одним из национальных интересов Варшавы.