«Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы», — говорится в сообщении.
Планируется, что обсуждаться будет работа парламента в декабре. Также разговор пойдет о бюджете-2021, законе по «конституционному кризису», а также о назначении главы НАБУ, поддержке бизнеса и отсрочке РРО.
Источник «РБК-Украина» в Кабинете министров подтвердил, что глава правительства примет участие в этом совещании.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.