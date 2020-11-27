Совещание глав фракций Верховной Рады состоится в парламенте в субботу при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом 27 ноября написал замглавы финансового комитета, депутат Ярослав Железняк в своем Telegram

«Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы», — говорится в сообщении.

Планируется, что обсуждаться будет работа парламента в декабре. Также разговор пойдет о бюджете-2021, законе по «конституционному кризису», а также о назначении главы НАБУ, поддержке бизнеса и отсрочке РРО.

Источник «РБК-Украина» в Кабинете министров подтвердил, что глава правительства примет участие в этом совещании.

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