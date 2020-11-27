Ситуация с обеспечением больниц лекарственными препаратами, медицинскими изделиями стала лучше, сказал глава ДНР Денис Пушилин по итогам селекторного совещания с и. о. министра здравоохранения Александром Оприщенко и руководителями лечебных учреждений по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике

«На сегодняшний день общее количество выявленных и подтвержденных лабораторно случаев инфекции COVID-19 — 10 332. Общее количество госпитализированных пациентов — 1 629», — приводит слова Оприщенко пресс-служба главы ДНР.

Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В то же время работать еще есть над чем, подчеркнул лидер Донецкой Народной Республики и дал поручение и.о. главы Минздрава продолжать изучать опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе в направлении корректировки тактики ведения лечения.

«Следующее вам поручение: до 10 декабря подайте свои предложения по проведению научных и практических мероприятий с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР», — обратился Пушилин к министру.

Глава ДНР выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся заставить пандемию отступить и вернуть жизнь граждан республики в нормальное русло.