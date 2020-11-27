История началась с того, как Варшавский полетел из Нью-Йорка во Флориду отмечать свой 31-й день рождения. С праздника медик выложил в сети снимок, на котором он и 14 его друзей отдыхают на яхте без соблюдения социальной дистанции и без масок.
Подписчики в прямом смысле ополчились на доктора, ведь совсем недавно он призывал их беречь себя и оставаться дома.
«Я понимаю, что это твоя жизнь и ты вправе поступать, как хочешь, но ты же решил стать публичной личностью. И поэтому, а также по роду профессии, тебе следует задавать самые высокие стандарты. Я восхищалась тобой и уважала. Но все это исчезло», — отреагировала одна из пользовательниц.
Сам Варшавский отказался от комментариев, однако публикацию из Instagram в скором времени удалил.
Журнал People в 2015 году назвал Михаила Варшавского «самым сексуальным доктором в мире». Помимо страницы в Instagram, на которую подписано 4 миллиона человек, у медика есть YouTube-канал с 6 миллионами зрителей.