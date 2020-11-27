Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 26 ноября назвал США страной третьего мира из-за системы выборов, передает The Hill

Погребинский рассказал, как Трамп станет диссидентом в США © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

Он продолжает настаивать на том, что выборы были сфальсифицированы и голоса американцев, отданные за него, не были учтены.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.