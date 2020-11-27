Штамп в стиле «в пробуксовке интеграции виноват лично Лукашенко» является пропагандистским мемом для недальновидных обывателей, ищущих простые ответы на достаточно сложные и неоднозначные вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Петр Петровский

«Если уж говорить о субъективных факторах некоего торможения, которое наблюдается сегодня, то это и пандемия с параллельным обвалом цен на энергоносители, закрытием границ и карантином, и, как следствие, глобальный коронакризис. И внутренние события, такие как конституционная реформа России и выборы в Беларуси», — считает эксперт.

По его словам, вся эта череда факторов и событий диктовала руководству двух стран, что нужно было концентрироваться на внутренней повестке.

«Кстати, в этом плане конституционная реформа в Беларуси, которую так некоторые хотят подвинуть, будет являться опять же фактором торможения по причине естественного приоритета в этом случае внутренней повестки», — сказал Петр Петровский.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

«Ответ будет страшен». Суздальцев назвал единственный способ предотвратить войну в Белоруссии © Владимир Трефилов Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.