Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство зависит не от условных Путина и Лукашенко, а от решения объективных вопросов и проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Петр Петровский

Суздальцев сказал, что Байден сделает с Белоруссией, когда окончательно придет к власти © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Проект интеграции предусматривает равноправный союз его участников, фактический ЕС только для Беларуси и России.

Однако при указанном в Договоре СГ равноправии участников имеется их несоразмерность, которая не позволяет, к примеру, создать полноценный союзный парламент, так как формула 50 на 50 не устроит Россию и будет ее дискриминировать, а формула 75 на 25 сделает бессмысленным участие белорусских депутатов, которые будут в нем обыкновенными статистами.

Кроме того, так и не был создан энергетический союз между двумя странами, считает собеседник издания.

«Второй момент вообще, казалось бы, технический — отмена роуминга в рамках СГ. И его тормозит не Лукашенко или Путин, а те мобильные операторы, которые потеряют огромные средства в случае реализации единого телекоммуникационного пространства. И это не какие-то отвлеченные грезы отдельных активистов и публицистов, погрязших в мечтах с налетом ретроградной имперскости уровня ХIХ века, а те реальные проблемы, из-за которых у нас имеется пробуксовка интеграции», — сказал Петр Петровский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.