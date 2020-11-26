Ставленники олигарха прошли в парламент не по списку партии, а через мажоритарные округа, утверждает политик.
По его словам, эта группа «народных избранников» держится обособленно и не контактирует с коллегами по фракции.
Всего Коломойский контролирует до 65 депутатов Верховной Рады, сказал Чернев.
В Верховной Раде Украины числится 450 парламентариев. 248 из них после выборов в украинский парламент получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», что позволило ей сформировать конституционное большинство, не прибегая к коалиции с другими политическими силами.
Однако позднее из-за разногласий внутри команды это большинство оказалось расколотым, и для принятия ряда непопулярных решений «слуги народа» были вынуждены договариваться со своими оппонентами из «Европейской солидарности» Петра Порошенко, которого Зеленский до этого обещал отправить за решетку.