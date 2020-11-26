Поп-исполнительница Анита Цой приняла участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», где рассказала, как разводила овец и одного баранчика из отары подарила певице Алле Пугачевой. Эфир передачи появился в YouTube 26 ноября

В крымском парке «Тайган» растерзали львенка Киркорова © Pixabay

«И вот я помню, что барашек подрос. Я его взяла и привезла к ней (Пугачевой — ред.) на дачу. Она так сильно обрадовалась этому барашку. Он ей так понравился. Она сказала: «Назову его Филей». Он такой черный, кучерявый», — рассказала Цой.

Певица пошутила, что после таких слов Пугачевой она мысленно перекрестилась и подумала, лишь бы Филипп Киркоров об этом не узнал.