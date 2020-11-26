Цой вспомнила, что когда среди всех новорожденных животных увидела одного черного, кудрявого малыша «с белой звездочкой на лбу», то сразу поняла, что должна подарить его Пугачевой на день рождения.
«И вот я помню, что барашек подрос. Я его взяла и привезла к ней (Пугачевой — ред.) на дачу. Она так сильно обрадовалась этому барашку. Он ей так понравился. Она сказала: «Назову его Филей». Он такой черный, кучерявый», — рассказала Цой.
Певица пошутила, что после таких слов Пугачевой она мысленно перекрестилась и подумала, лишь бы Филипп Киркоров об этом не узнал.