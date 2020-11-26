В случае введения на Украине локдауна метро и другие виды общественного транспорта могут быть остановлены. Об этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в комментарии изданию «Сегодня» 26 ноября

«Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели», — подчеркнул Рубан.

Голый забег в киевском метро шокировал украинцев © скриншот видео ТСН Наталья Макогон напомнила, что опыт закрытия метро в Киеве уже есть — перевозку пассажиров останавливали в марте этого года. Она также добавила, что конкретный срок закрытия метро может определить только решение Кабинета министров.

С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня.



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Министр внутренних дел страны Арсен Аваков потребовал срочно ввести локдаун на срок до четырех недель. Он заявил, что вопрос уже рассматривается в правительстве.