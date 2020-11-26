«Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели», — подчеркнул Рубан.
При этом заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон напомнила, что опыт закрытия метро в Киеве уже есть — перевозку пассажиров останавливали в марте этого года. Она также добавила, что конкретный срок закрытия метро может определить только решение Кабинета министров.
С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня.
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Министр внутренних дел страны Арсен Аваков потребовал срочно ввести локдаун на срок до четырех недель. Он заявил, что вопрос уже рассматривается в правительстве.