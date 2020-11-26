В беседе с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины Андерсен подчеркнула, что из-за вырубки лесов в Карпатах и изменений климата страны региона столкнутся с серьезными экологическими угрозами.
Она отметила, что из-за нелегальной вырубки древесины пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью.
Представитель ООН напомнила, что на Украине из-за потребительского отношения к природе уже произошло несколько катастрофических наводнений.
«Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений», — цитирует Андерсен Telegram-канал Украина.ру.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20191120/1025734239.htmПо мнению ряда экологов, принятый в 2019 году парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает рубку.
По мнению ряда экологов, принятый в 2019 году парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает рубку.