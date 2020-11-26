Из-за вырубки карпатских лесов региону угрожают разрушительные последствия. Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, передает Telegram-канал Украина.ру 26 ноября

В беседе с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины Андерсен подчеркнула, что из-за вырубки лесов в Карпатах и изменений климата страны региона столкнутся с серьезными экологическими угрозами.

Зеленский поручил проверить, куда ушли деньги для затопленного Прикарпатья © president.gov.ua

Представитель ООН напомнила, что на Украине из-за потребительского отношения к природе уже произошло несколько катастрофических наводнений.

«Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений», — цитирует Андерсен Telegram-канал Украина.ру.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20191120/1025734239.htmПо мнению ряда экологов, принятый в 2019 году парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает рубку. Принятый парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает рубку.

По мнению ряда экологов, принятый в 2019 году парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает рубку.