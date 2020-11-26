Сенат Франции, одобривший резолюцию по Нагорному Карабаху, должен принять такое же решение и в отношении Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет

Гюльнара Мамедзаде: В Нагорном Карабахе нет религиозного конфликта © РИА Новости, Владимир Трефилов

Михаил Шеремет уверен, что такую же резолюцию французскому сенату следует принять и в отношении Крымского региона.

«Это будет хоть и запоздалый, но логический шаг. В противном случае решение французских сенаторов по Карабаху не более чем лицемерие», — считает депутат.

Шеремет полагает, что резолюция по Карабаху — часть политической игры против Турции, в отношении же Крыма Франция занимает антироссийскую позицию. На самом деле французских сенаторов не беспокоит судьба жителей Нагорного Карабаха.

В начале ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибыли российские миротворцы.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».