Украинская политическая элита, пришедшая к власти после 2014 года, не заинтересована в прекращении войны. Об этом сказал бывший замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью KP.ua, опубликованном 26 ноября

«В первые послевоенные годы в стране появилась социальная прослойка малообразованных, дурно воспитанных, агрессивно настроенных людей, для которых унизить, оскорбить человека без видимой пользы для себя — слабая попытка скрыть собственное ничтожество… Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга», — пояснил Фокин.

Фокин отметил, что присоединился к делегации Украины в ТКГ в основном потому, что об этом его просило множество земляков. По итогам обсуждения с главой делегации Леонидом Кравчуком они определили цель работы переговорной группы: «Донбассу, как и всей Украине, нужен мир».

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Во время работы в ТКГ Витольд Фокин высказывался за амнистию военных из ЛДНР и отмену торговой блокады республик, а также осуждал прекращение подачи воды и электроэнергии в Крым.

Радикалы обвинили его в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях», «отрицании российской агрессии», «участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей» и опубликовали личные данные политика на сайте «Миротворец».