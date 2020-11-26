Пристайко заявил, что подписание соглашения о безвизе с такой скоростью можно считать дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между странами были установлены только в сентябре 2019 года.
«И сегодня с верховным комиссаром государства Сент-Винсент и Гренадины в Великобритании, господином Ценио Льюисом, мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом, и все государства Содружества станут безвизовыми для украинцев. Смотрю на вас, Австралия, Канада и Соединенное Королевство», — написал он.
Сент-Винсент и Гренадины — островное государство в Карибском море, входит в Содружество наций, возглавляемое королевой Великобритании. Является центром элитного туризма.
Ранее, 30 января 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год. На Украине также работает безвизовый режим для канадцев. Однако эти страны не спешат вводить безвиз для граждан Украины.