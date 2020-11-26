Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством Сент-Винсент и Гренадины. Об этом объявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в Twitter 25 ноября

Пристайко заявил, что подписание соглашения о безвизе с такой скоростью можно считать дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между странами были установлены только в сентябре 2019 года.

«И сегодня с верховным комиссаром государства Сент-Винсент и Гренадины в Великобритании, господином Ценио Льюисом, мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом, и все государства Содружества станут безвизовыми для украинцев. Смотрю на вас, Австралия, Канада и Соединенное Королевство», — написал он.

Украина подписала безвиз со страной в Карибском море © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Ранее, 30 января 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год. На Украине также работает безвизовый режим для канадцев. Однако эти страны не спешат вводить безвиз для граждан Украины.