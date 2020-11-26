Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
По словам Искандаряна, в обществе распространено мнение, что представители власти ответственны за поражение в войне, поэтому следующие за этим увольнения во многих сферах государственного управления — естественная вещь.
«Конечно, сейчас развивается дискурс вокруг ухода Пашиняна в отставку. Южный Кавказ видел ситуацию в начале 1990-х с Эльчибеем (Абульфаз Гадиргулу оглы — второй президент Азербайджана. — Ред.), когда после неудачной для Азербайджана войны ему пришлось уйти в отставку. До него это пришлось сделать Аязу Муталибову», — напомнил политолог.
В то же время он отметил, что Михаил Саакашвили после поражения в 2008 году в войне с Россией остался президентом Грузии, поэтому делать прогнозы относительно дальнейшей политической судьбы Пашиняна рано.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.