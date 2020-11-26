Так как ответственность за поражение в войне несут власти страны, в Армении актуальна тема отставки Никола Пашиняна. Об этом директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

По словам Искандаряна, в обществе распространено мнение, что представители власти ответственны за поражение в войне, поэтому следующие за этим увольнения во многих сферах государственного управления — естественная вещь.

«Конечно, сейчас развивается дискурс вокруг ухода Пашиняна в отставку. Южный Кавказ видел ситуацию в начале 1990-х с Эльчибеем (Абульфаз Гадиргулу оглы — второй президент Азербайджана. — Ред.), когда после неудачной для Азербайджана войны ему пришлось уйти в отставку. До него это пришлось сделать Аязу Муталибову», — напомнил политолог.

В то же время он отметил, что Михаил Саакашвили после поражения в 2008 году в войне с Россией остался президентом Грузии, поэтому делать прогнозы относительно дальнейшей политической судьбы Пашиняна рано.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.