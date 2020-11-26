Россия и Турция через призму карабахского конфликта создали прочный региональный формат, который вызывает опасения со стороны ряда западных сил, в частности Франции и США. Об этом заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде сказала в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Политолог подчеркнула, что на самом деле вопрос суверенитета для Азербайджана является приоритетным, а помощь Турции заключалась лишь в оказании политической, дипломатической и моральной поддержки, о чем российская сторона информирована.

«Сейчас Россия и Турция через призму этого конфликта создали очень прочный региональный формат, возможно, и с учетом будущих изменений, связанных с региональной безопасностью. Это вызывает неоднозначную реакцию, в том числе во Франции и США. Есть определенные силы, которые, создавая подобные тренды в информационном пространстве, пытаются противодействовать новой региональной ситуации, которая играет на пользу России, Турции и Азербайджану», — заявила Мамедзаде.

Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.