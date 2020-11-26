Она заявила, что угроза потери Азербайджаном суверенитета в рамках сотрудничества с Турцией преувеличена в информационном пространстве и была создана с целью вызвать напряжение в отношениях между Москвой, Анкарой и Баку.
Политолог подчеркнула, что на самом деле вопрос суверенитета для Азербайджана является приоритетным, а помощь Турции заключалась лишь в оказании политической, дипломатической и моральной поддержки, о чем российская сторона информирована.
«Сейчас Россия и Турция через призму этого конфликта создали очень прочный региональный формат, возможно, и с учетом будущих изменений, связанных с региональной безопасностью. Это вызывает неоднозначную реакцию, в том числе во Франции и США. Есть определенные силы, которые, создавая подобные тренды в информационном пространстве, пытаются противодействовать новой региональной ситуации, которая играет на пользу России, Турции и Азербайджану», — заявила Мамедзаде.
Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
Позднее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.