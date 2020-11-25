Бывший соратник Петра Порошенко и экс-нардеп Давид Жвания заявил, что вернулся в Украину, чтобы добиваться расследования дел против представителей прошлой власти. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях

«Момент Жвании». Божья роса в глазах патриотов © LIGA.net

«Я вернулся в Украину, я нахожусь в Киеве. Я буду лично заниматься тем, чтобы расследование преступлений прошлой власти не останавливалось, чтобы следователи проверили все факты, которые я изложил в своих официальных заявлениях. Я готов давать показания», — сказал Жвания.

По его словам, он готов сесть в тюрьму, однако одновременно с этим рассчитывает, что вместе с ним за решеткой окажутся экс-президент Петр Порошенко, а также Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Виталий Кличко и многие другие.

«У меня есть информация по поводу участия каждого из них в свержении пусть и бездарной, но законно избранной власти, в узурпации властных полномочий, совершении других преступлений ради наживы, ради того, чтобы ограбить страну и вывести миллионы долларов в офшоры», — заявил Давид Жвания.

Также он утверждает, что владеет информацией о происходящем в стране в 2014-2015 годах и готов делиться ею со следствием.

«Если мне дадут соответствующие гарантии безопасности, я готов рассказать, почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Славянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом», — сказал бывший нардеп.

При этом Жвания заявил, что понимает риски своего возвращения в Киев, а в случае, если с ним что-то случится, то причастным к этому будет Петр Порошенко.

Он заявил, что передал своим западным адвокатам информацию и документы о преступлениях Порошенко, и если с ним что-то случится, они их обнародуют.