Отмечается, что Оливера Икодинович-Марьянович занесена в черный список из-за «участия в попытках легализации оккупации Автономной Республики Крым российскими захватчиками» и «нарушения границы Украины».
Икодинович, среди прочего, снимает для «Спутника» программу «Моя Россия».
На «Миротворце» опубликовали личные данные и фотографию журналистки. При этом Икодинович — не первая гражданка Сербии, оказавшаяся в базе экстремистского сайта.
Кроме нее, черный список «Миротворца» ранее пополнили популярный актер Милош Бикович из-за съемок фильма в Крыму, режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который провел на полуострове концерт, и Патриарх Сербский Ириней, который числится на сайте как «антиукраинский пропагандист, враг украинского православия».
Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим в его базу, украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.
При этом перед убийством известного украинского журналиста Олеса Бузины на «Миротворце» выложили его номер телефона и домашний адрес. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть сайт.