На Украине корреспондентку Sputnik Serbia в Москве Оливеру Икодинович-Марьянович внесли в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма после 2014 года. Об этом сообщил 25 ноября "Спутник Сербия"

Отмечается, что Оливера Икодинович-Марьянович занесена в черный список из-за «участия в попытках легализации оккупации Автономной Республики Крым российскими захватчиками» и «нарушения границы Украины».

Икодинович, среди прочего, снимает для «Спутника» программу «Моя Россия».

На «Миротворце» опубликовали личные данные и фотографию журналистки. При этом Икодинович — не первая гражданка Сербии, оказавшаяся в базе экстремистского сайта.

Фокин попал в базу скандального сайта «Миротворец» © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko Милош Бикович из-за съемок фильма в Крыму, режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который провел на полуострове концерт, и Патриарх Сербский Ириней, который числится на сайте как «антиукраинский пропагандист, враг украинского православия».

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим в его базу, украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

При этом перед убийством известного украинского журналиста Олеса Бузины на «Миротворце» выложили его номер телефона и домашний адрес. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть сайт.