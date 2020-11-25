Первая леди Украины Елена Зеленская снялась в ролике о насилии. Она опубликовала его 25 ноября в своем Facebook

Украинцы оправдывают насилие — ООН © CC0, Pixabay

Также в съемках приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава МИД Дмитрий Кулеба, замминистра внутренних дел Украины Катерина Павличенко, министр соцполитики Марина Лазебная и другие.

«У насилия много масок. Но будем честными сами с собой! Ограничение свободы выбора не является проявлением заботы, психологическое давление — формой воспитания или стремлением закалить характер, а избиение — доказательством любви. Мой призыв ко всем — не воспринимайте домашнее насилие как норму», — подчеркнула Зеленская.

В среду, 25 ноября, на Украине стартует всемирная акция «16 дней против насилия», основная цель которой привлечь внимание общества к этой часто замалчиваемой проблеме.

Зеленская с самого начала президентства супруга курирует вопросы борьбы с семейным насилием. В 2019 году она заявила, что насилие в отношении женщин является одним из самых распространенных нарушений прав человека в мире.