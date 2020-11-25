Исходя из этого, считает эксперт, при нем Вашингтон уже после Нового года выделит солидные ресурсы на деятельность белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской.
«Но мы должны понимать, что Тихановская и ее штаб все силы концентрируют в борьбе не с Лукашенко, а с Россией. Они привлекают внимание именно своей антироссийской деятельностью. И в этом смысле она им нужна», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что США при Байдене будут пытаться превратить Белоруссию в инструмент давления на Россию в качестве мести за то, что Москва якобы позволила прийти к власти Дональду Трампу.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.