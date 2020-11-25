Андрей Суздальцев: кто он
Андрей Суздальцев: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Исходя из этого, считает эксперт, при нем Вашингтон уже после Нового года выделит солидные ресурсы на деятельность белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской.

«Но мы должны понимать, что Тихановская и ее штаб все силы концентрируют в борьбе не с Лукашенко, а с Россией. Они привлекают внимание именно своей антироссийской деятельностью. И в этом смысле она им нужна», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что США при Байдене будут пытаться превратить Белоруссию в инструмент давления на Россию в качестве мести за то, что Москва якобы позволила прийти к власти Дональду Трампу.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.