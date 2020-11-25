По его словам, для построения демократического общества по примеру США, Германии и Франции необходимо, чтобы 60-70% экономики находились в частных руках.
«Мы двигаемся в этом направлении… В Америке этот показатель достигает 90%, в Германии — 80% экономики в руках малого и среднего бизнеса. Государство, защищающее бизнес, которое не будет давать возможность растранжирить собственность человека, его активы, — такое государство желает, когда в руках бизнеса будет подавляющее большинство экономики. Вот тогда мы тоже можем говорить, что мы способны вести себя так же, как США и так далее», — сказал Назарбаев.
В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.
В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.
В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.