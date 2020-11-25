Казахстан стремится построить демократию по образцу стран Запада. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев 25 ноября на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), предает Sputnik Казахстан

По его словам, для построения демократического общества по примеру США, Германии и Франции необходимо, чтобы 60-70% экономики находились в частных руках.

«Мы двигаемся в этом направлении… В Америке этот показатель достигает 90%, в Германии — 80% экономики в руках малого и среднего бизнеса. Государство, защищающее бизнес, которое не будет давать возможность растранжирить собственность человека, его активы, — такое государство желает, когда в руках бизнеса будет подавляющее большинство экономики. Вот тогда мы тоже можем говорить, что мы способны вести себя так же, как США и так далее», — сказал Назарбаев.

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.