Белорусская оппозиция пыталась найти деньги на Западе. Но и в США, и в Евросоюзе им было отказано, и объяснялось это нежеланием западных стран иметь дело с «украинским форматом». Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Напоминаю, что, когда случился госпереворот на Украине 2014 года, была идея, что именно Россия профинансирует ассоциацию Украины с Европой. Но 1 января 2015 года Россия вывела Украину из статуса торгового партнера», — напомнил Суздальцев.

Что касается позиции Литвы и Польши, добавил политолог, то они вмешиваются во внутренние дела республики, потому что для них важна геополитическая ориентация и «демократизация» Белоруссии.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.