Эксперт пояснил, что Западу не хочется брать на себя содержание республики, поскольку этим сейчас фактически занимается Россия, чья поддержка в докризисные времена составляла около 5-10 млрд долларов в год.
«Напоминаю, что, когда случился госпереворот на Украине 2014 года, была идея, что именно Россия профинансирует ассоциацию Украины с Европой. Но 1 января 2015 года Россия вывела Украину из статуса торгового партнера», — напомнил Суздальцев.
Что касается позиции Литвы и Польши, добавил политолог, то они вмешиваются во внутренние дела республики, потому что для них важна геополитическая ориентация и «демократизация» Белоруссии.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.