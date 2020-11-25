США оказывали информационное влияние на белорусский кризис, но американские спецслужбы не принимали в нем активное участие, а Вашингтон не вкладывал огромные средства в НКО. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дональда Трампа, который старался акцентировать внимание на внутренней политике, а также пониманием Запада, что Белоруссия является зоной российского влияния.

«Когда начались эти события в августе, Путин сделал звонки Меркель, Макрону и еще ряду глав государств. Он отмечал, что у нас есть проблемы, и мы их будем решать. Но он не звонил Трампу по этому поводу», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что и президент Белоруссии Александр Лукашенко активно пользовался президентством Трампа для выстраивания многовекторной политики, ведя, в частности, переговоры по покупке американской нефти.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.