Эксперт пояснил, что такая политика США была обусловлена политикой Дональда Трампа, который старался акцентировать внимание на внутренней политике, а также пониманием Запада, что Белоруссия является зоной российского влияния.
«Когда начались эти события в августе, Путин сделал звонки Меркель, Макрону и еще ряду глав государств. Он отмечал, что у нас есть проблемы, и мы их будем решать. Но он не звонил Трампу по этому поводу», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что и президент Белоруссии Александр Лукашенко активно пользовался президентством Трампа для выстраивания многовекторной политики, ведя, в частности, переговоры по покупке американской нефти.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.