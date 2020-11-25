Многовекторность – это инструмент, который позволяет элитам постсоветских государств балансировать между Россией и Западом. И эта многовекторность проявляется не только в вопросе внешней политики. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

Кроме того, по его словам, многовекторность Минска проявляется еще и в сфере внутренней политики, поскольку в Белоруссии продолжают действовать западные НКО, а власть заняла двойственную позицию в отношении оппозиционных символов.

«Тот же бело-красно-белый флаг не запрещают, но он признается нежелательным, и людей за него штрафуют. Поэтому многовекторность, если проводить параллели с медициной, — легкая форма шизофрении, от которой можно избавиться, только осознав негативные последствия этой многовекторной политики», — указал Лизан.

Политолог добавил, что эти негативные последствия уже проявляются в вопросе нефтепереработки, когда из-за нежелания договориться с Москвой белорусские компании теряют часть денег из-за налогового маневра в РФ и вынуждены переплачивать за покупку альтернативной нефти.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.