С точки зрения экономики, отметил эксперт, многовекторность Минска проявляется в его стремлении покупать «альтернативные» нефть и газ.
Кроме того, по его словам, многовекторность Минска проявляется еще и в сфере внутренней политики, поскольку в Белоруссии продолжают действовать западные НКО, а власть заняла двойственную позицию в отношении оппозиционных символов.
«Тот же бело-красно-белый флаг не запрещают, но он признается нежелательным, и людей за него штрафуют. Поэтому многовекторность, если проводить параллели с медициной, — легкая форма шизофрении, от которой можно избавиться, только осознав негативные последствия этой многовекторной политики», — указал Лизан.
Политолог добавил, что эти негативные последствия уже проявляются в вопросе нефтепереработки, когда из-за нежелания договориться с Москвой белорусские компании теряют часть денег из-за налогового маневра в РФ и вынуждены переплачивать за покупку альтернативной нефти.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.