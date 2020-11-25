В Киево-Могилянской академии пригласили продолжить обучение белорусских студентов, отчисленных на родине по политическим мотивам. Информация об этом появилась на днях на сайте академии

«Свобода — основополагающая ценность Могилянки и могилянцев. Мы всегда поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать тех, кто разделяет это», — гласит заявление на сайте вуза.

Известный белорусский музыкант сбежал на Украину © Змитер Сосновский/Фейсбук

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что академия еще в сентябре выразила поддержку белорусским активистам и представителям академического сообщества, подвергающимся политическим преследованиям. Отмечается, что могиляне были среди «инициаторов и активных участников оранжевой революции и революции достоинства».