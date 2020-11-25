«Свобода — основополагающая ценность Могилянки и могилянцев. Мы всегда поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать тех, кто разделяет это», — гласит заявление на сайте вуза.
Университет предлагает белорусским студентам поступить на 1-й год обучения бакалаврских и магистерских программ НаУКМА или в течение 2020/21 учебного года (во время зимних и летних каникул) восстановиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах НаУКМА (преимущественно от 2-го года обучения).
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что академия еще в сентябре выразила поддержку белорусским активистам и представителям академического сообщества, подвергающимся политическим преследованиям. Отмечается, что могиляне были среди «инициаторов и активных участников оранжевой революции и революции достоинства».