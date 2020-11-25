Норвежская компания NBT договорилась с администрацией Запорожской области Украины о строительстве береговой ветроэлектростанции (ВЭС) Zophia. Об этом сообщается в пресс-релизе NBT 24 ноября

Согласно плану, строительные работы начнутся в декабре этого года, а завершатся в 2023 году.

Всего планируется построить от 130 до 150 ветроустановок установленной мощностью от 5 до 6 МВт. Ожидается, что ежегодно ВЭС будет вырабатывать около 1,8 млн МВт-ч электроэнергии.

Таким образом, по проекту норвежской компании в Запорожской области будет возведена крупнейшая в Европе береговая ветроэлектростанция.

«Зеленый тариф». Сможет ли Украина умерить аппетиты производителей возобновляемой энергетики © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Виталия Боговина с представителями норвежской компании, на которой стороны обсудили ход реализации проекта.

В 2019 году компания NBT представила проект строительства ветроэлектростанции на территории Акимовской и Кирилловской территориальных общин области. В декабре того же года Запорожская ОГА и NBT подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении инвестиции в инфраструктуру области (около $1,4 млрд).

Ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658, касающийся, в частности, сокращения «зелёных» тарифов для ветроэлектростанций, введённых в эксплуатацию до 2020 года, на 7,5%, солнечных – на 15%.