Украинская модель и блогер Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, сообщила подписчикам, что волей судьбы отмечает свой 26-й день рождения в больнице. Об этом она рассказала у себя в Instagram 23 ноября

«Когда собиралась отмечать ДР у океана, а вместо этого прилетела на госпитализацию. В такие моменты понимаешь, что готов отдать любые деньги, лишь бы быть здоровым по щелчку пальца. Жаль, что так не бывает… 2020-й, заканчивайся уже, ну!» — написала блогер.

Украинская травести-дива снова эпатировала фанатов - фото © Instagram, monritta

«А что случилось-то?», «Что с тобой?», «Одной груди нет?» — недоумевают подписчики, но на их вопросы модель пока не ответила.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. В том числе девушка может похвастаться очень узкой талией, об объеме которой ее постоянно спрашивают, но блогер старательно уходит от ответа.