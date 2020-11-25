«Когда собиралась отмечать ДР у океана, а вместо этого прилетела на госпитализацию. В такие моменты понимаешь, что готов отдать любые деньги, лишь бы быть здоровым по щелчку пальца. Жаль, что так не бывает… 2020-й, заканчивайся уже, ну!» — написала блогер.
К публикации девушка прикрепила свое фото из больницы, где она лежит под капельницей.
«А что случилось-то?», «Что с тобой?», «Одной груди нет?» — недоумевают подписчики, но на их вопросы модель пока не ответила.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. В том числе девушка может похвастаться очень узкой талией, об объеме которой ее постоянно спрашивают, но блогер старательно уходит от ответа.