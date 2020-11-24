Активисты «Оппозиционной платформы — За жизнь» устроили у американского посольства в Киеве перформанс против внешнего управления Украиной. Об этом сообщает 24 ноября eadaily.com

Сообщается, что здание посольства из-за беспорядков пришлось оцепить членам Национальной гвардии.

Разрушит до основания: украинский астролог назвал точную дату гибели США © nasa.gov Владимир Зеленский и финансист Джордж Сорос «загоняют украинцев в нищету». Также участники скандировали: «Хватит нас убивать».

«Мы давно для них подопытные кролики… Власть сегодня в нашей стране слабая, марионеточная, она всячески будет подыгрывать и выполнять любые спущенные им указания вот из этого здания (посольства США. — Ред.). Но мы никогда не согласимся с тем, чтобы продать и уничтожить будущее своих детей. Мы пришли показать американским гражданам, кто они есть: они гости», — высказался на митинге Илья Кива, депутат от ОПЗЖ.

Кроме того, активисты пытались сжечь куклу, изображающую Джо Байдена, который вскоре может возглавить США, а помимо того, его сын замешан в ряде финансовых махинаций, связанных с Украиной. Однако правоохранители помешали устроить сожжение куклы.