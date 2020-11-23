Офицер российского контингента миротворческих сил ранен в результате подрыва мины. Также погиб азербайджанский военный, четыре сотрудника МЧС Карабаха получили ранения. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Прощание c Родиной: что происходит в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — рассказали в военном ведомстве.

Конфликт в Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.