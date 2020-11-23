В понедельник, 23 ноября, совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе.
«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — рассказали в военном ведомстве.
Конфликт в Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.