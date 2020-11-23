Украинский продюсер, экс-лидер группы «Грибы» Юрий Бардаш в прошедшие выходные дал интервью каналу Island TV, в котором заявил, что для развития украинской музыки важно не запрещать чужое, а «качать свое», но своего нет

Приходько показала «бандеровскую» татуировку — фото © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

И это при том, говорит Бардаш, что украинцы — нация певучая и в стране всегда было много талантливых людей. Для них нужна «качественная пропаганда», которой нет, зато есть запреты на иностранную музыку, которые только усугубляют ситуацию.

«Для культуры важно уважение всех культур. Мультикультурность — это прекрасно, это богатство. Лучше качать свое, и сильно качать свое. Ничего не запрещать, но качать свое. Можно создать что угодно. Этого ничего нет. У нас нет культуры в прямом смысле этого слова», — заявил Бардаш.

Юрий Бардаш родился в городе Алчевске Луганской области. Был продюсером групп Quest Pistols и «Нервы». Он стал широко известен после выхода трека «Тает лед» группы «Грибы». В 2017 году коллектив прекратил свое существование.