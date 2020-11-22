По его словам, магический бренд «слуг народа», который поменял всю политическую карту последних полутора лет, сейчас не работает. Во всех крупных городах-миллионниках ни один представитель «Слуги народа» не стал мэром.
«Во многом это связано с тем, что люди дали кредит доверия, который обернулся авансом сомнения. В том смысле, насколько курс, который предлагает власть, отличен от курса Порошенко. Насколько власть готова сворачивать неолиберальные реформы в экономике и медицине и насколько готова менять политику по Донбассу», — считает эксперт.
Местные выборы стали плебисцитом власти, и очень многие разочаровавшиеся в партии власти не пришли на избирательные участки. Это отразилось на рекордно низкой явке с 1991 года, которая в первом туре составила 36%.
По словам Алексея Якубина, это позволяет говорить о том, что в Украине формируется власть меньшинства, которое доходит до избирательных участков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.