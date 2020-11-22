«Слуги народа» уже не имеют такой серьезной поддержки по стране, и местные выборы стали для них не просто холодным душем, а холодной ванной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Якубин

Почему Украина игнорирует Европейский суд и при чем тут Зеленский? © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Во многом это связано с тем, что люди дали кредит доверия, который обернулся авансом сомнения. В том смысле, насколько курс, который предлагает власть, отличен от курса Порошенко. Насколько власть готова сворачивать неолиберальные реформы в экономике и медицине и насколько готова менять политику по Донбассу», — считает эксперт.

Местные выборы стали плебисцитом власти, и очень многие разочаровавшиеся в партии власти не пришли на избирательные участки. Это отразилось на рекордно низкой явке с 1991 года, которая в первом туре составила 36%.

По словам Алексея Якубина, это позволяет говорить о том, что в Украине формируется власть меньшинства, которое доходит до избирательных участков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.