Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова 20 ноября обратилась к своим подписчикам в Instagram с предложением получить от нее подарок на день бракосочетания, если он состоится в ближайшие две недели

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«Я очень хочу, чтоб впервые эту песню услышали те, кто идет за любовью и, несмотря на этот сложный год, решили быть вместе официально. Напишите в директ моей PR, и я стану частью вашей свадьбы», — пообещала певица.

В конце поста она в очередной раз призналась в чувствах своему мужу, латвийскому баскетболисту Янисе Тимме, который играет в подмосковных «Химках». К публикации артистка прикрепила их свадебный снимок.

«Ну не знаю, у него была семья, маленький ребенок, а тут Седокова влезла», — написала одна из пользовательниц сети.

И действительно, баскетболист Тимма до встречи с певицей был уже 9 лет в браке, где в 2018 году у него родился сын. Несмотря на это, спортсмен ушел от супруги к новой возлюбленной — украинской певице Анне Седоковой.

Его не смутила ни разница в возрасте, он младше исполнительницы на 9 лет, ни наличие у нее троих детей от двух предыдущих браков. Тимма и Седокова зарегистрировали брак в сентябре 2020 года.