Подарить молодоженам Седокова собирается свою новую песню «Привязана к тебе», которую новоиспеченные супруги могут выбрать в качестве мелодии для первого танца молодых.
«Я очень хочу, чтоб впервые эту песню услышали те, кто идет за любовью и, несмотря на этот сложный год, решили быть вместе официально. Напишите в директ моей PR, и я стану частью вашей свадьбы», — пообещала певица.
В конце поста она в очередной раз призналась в чувствах своему мужу, латвийскому баскетболисту Янисе Тимме, который играет в подмосковных «Химках». К публикации артистка прикрепила их свадебный снимок.
«Ну не знаю, у него была семья, маленький ребенок, а тут Седокова влезла», — написала одна из пользовательниц сети.
И действительно, баскетболист Тимма до встречи с певицей был уже 9 лет в браке, где в 2018 году у него родился сын. Несмотря на это, спортсмен ушел от супруги к новой возлюбленной — украинской певице Анне Седоковой.
Его не смутила ни разница в возрасте, он младше исполнительницы на 9 лет, ни наличие у нее троих детей от двух предыдущих браков. Тимма и Седокова зарегистрировали брак в сентябре 2020 года.