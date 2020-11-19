Все средства Евросоюза, которые изначально были предназначены Белоруссии, не попадут в распоряжение властей страны и будут передаваться неправительственным организациям, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости 19 ноября

«Все средства ЕС, предназначенные для Белоруссии, будут передавать гражданскому обществу. Средства будут передаваться через НПО, международные организации. Могу вас заверить, что ни один евро из ЕС не поступит режиму Лукашенко», — цитирует агентство Борреля.

Еврочиновник также сообщил, что главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против Белоруссии, в который помимо физлиц войдут также организации.

Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила» © AFP, Wojtek RADWANSKI

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.