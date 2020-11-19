«Зеленский понимает, что Аваков во внутренней политике достаточно силен и может пакостей наделать немало, в том числе и дестабилизировать работу Верховной Рады. Зеленский ведь по натуре трус, но это трусость человека, далекого от профессиональных знаний и процессов», — сказал эксперт.
Он также отметил, что Совет национальной безопасности Украины ни разу не обсуждал преступность в стране, даже при том, что страна официально находится на первом месте по уровню преступности.
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