Зеленский продолжает держать на посту главы МВД Арсена Авакова из-за того, что тот достаточно влиятелен, чтобы «наделать пакостей», считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Зеленский понимает, что Аваков во внутренней политике достаточно силен и может пакостей наделать немало, в том числе и дестабилизировать работу Верховной Рады. Зеленский ведь по натуре трус, но это трусость человека, далекого от профессиональных знаний и процессов», — сказал эксперт. Сергей Шабовта: Украина находится на пике криминализации общества © Facebook, Сергей Шабовта Полный текст интервью можно прочесть здесь.