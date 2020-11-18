Народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на новогоднюю ночь и предстоящие зимние месяцы. Киев встретит праздник с дождем, цитирует Obozrevatel 18 ноября

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А вот начиная с 8 декабря страну ожидают морозы до –10 градусов, которые продержатся до середины месяца, потом стоит ожидать потепление до +6 градусов и вновь похолодание уже до –13 в конце декабря. Однако ближе к новогодней ночи и непосредственно в сам праздник будет новое потепление, слякоть и снег с дождем.

Новый год-2021 Горбань назвал «зимним бабьим летом» и спрогнозировал, что аналогичные декабрьским температурные колебания стоит ожидать и в январе-феврале.