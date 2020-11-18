В ближайшее время Украину ожидает похолодание, дожди и мокрый снег. Самыми холодными днями ноября Горбань назвал 19-20, 24-25 и 28-29 ноября. Прим этом средняя температура месяца будет колебаться в районе 2-4 градусов со знаком минус ночью и 4-6 градусов выше 0 днем.
А вот начиная с 8 декабря страну ожидают морозы до –10 градусов, которые продержатся до середины месяца, потом стоит ожидать потепление до +6 градусов и вновь похолодание уже до –13 в конце декабря. Однако ближе к новогодней ночи и непосредственно в сам праздник будет новое потепление, слякоть и снег с дождем.
Новый год-2021 Горбань назвал «зимним бабьим летом» и спрогнозировал, что аналогичные декабрьским температурные колебания стоит ожидать и в январе-феврале.