Историей мировой кухни женщина интересуется 15 лет, за это время ей удалось собрать огромное количество рецептов, так что на каждый день года уроженка Полтавы может сварить новый борщ. Например, в создании блюда она использует сливы, причем 4 видов, варенье добавляет прямо в суп.
«Я кладу все многообразие, которое у меня есть на сегодня в моей кладовке. Мы это вкусное варенье положим в борщ, и он у нас таким образом будет черный. Он будет с привкусом слив. И, конечно, слива его очень витаминизирует», — утверждает женщина.
Любительница этнографии рассказала, что старейшим рецептам, найденным ею — больше 100 лет, познакомить с ними она хочет всех земляков, поэтому готовится открыть музей борща в местной усадьбе, которое запланировано на ближайшие выходные.
По словам Щербань, через познание этого блюда можно познакомиться с «величием украинского народа».
По одной из версий, впервые борщ был приготовлен на территории Киевской Руси в XIV веке, а название происходит от корня «бор», что значит красный и «щ», этот звук предполагал наличие в супе капусты.
Ранее Украина заявила, что намерена добиваться признания борща как исключительно украинского блюда.