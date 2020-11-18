Жительница поселка Опошня Полтаской области, специалист по этнографии Елена Щербань анонсировала фестиваль борща и открытие музея этого блюда у себя в поселке, сообщает агровестник SEEDS.org.ua 18 ноября

Историей мировой кухни женщина интересуется 15 лет, за это время ей удалось собрать огромное количество рецептов, так что на каждый день года уроженка Полтавы может сварить новый борщ. Например, в создании блюда она использует сливы, причем 4 видов, варенье добавляет прямо в суп.

«Я кладу все многообразие, которое у меня есть на сегодня в моей кладовке. Мы это вкусное варенье положим в борщ, и он у нас таким образом будет черный. Он будет с привкусом слив. И, конечно, слива его очень витаминизирует», — утверждает женщина.

«Борщ наш!» Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

По словам Щербань, через познание этого блюда можно познакомиться с «величием украинского народа».

По одной из версий, впервые борщ был приготовлен на территории Киевской Руси в XIV веке, а название происходит от корня «бор», что значит красный и «щ», этот звук предполагал наличие в супе капусты.

Ранее Украина заявила, что намерена добиваться признания борща как исключительно украинского блюда.