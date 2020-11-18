Глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter позитивно оценил качество российских и украинских ракетных двигателей

Илон Маск ответил на обвинения бывшего министра труда США одним ёмким русским словом © Tesla Motors | Tesla Motors | Перейти в фотобанк

«Черт, а это непросто! Я довольно долго смотрел на российские/украинские двигатели. Они хороши», — сообщил Маск.

Бизнесмен хвалит советские двигатели не впервые. В июне он призвал отдать должное советским двигателям времен 1980-х, подтолкнувших создателей ракетных двигателей Raptor использовать смесь жидкого кислорода и метана вместо водорода.

Весной 2019 года основатель SpaceX назвал ракетную технику России «отличной» и указал, что российские двигатели являются лучшими на данный момент.

В 2017 году Маск назвал «лучшими после Falcon 9» советские ракеты «Зенит», производящиеся в данный момент на Украине. Следует отметить, что двигатели РД-171 для «Зенитов» производит Роскосмос.