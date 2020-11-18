Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который недавно заболел коронавирусом, в интервью немецкому изданию Welt 17 ноября заявил, что он является президентом

Разумков рассказал, как страдает от COVID-19 © rada.gov.ua отметил, что до следующих выборов еще остается много времени.

«Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о более высоких должностях. Но моя работа — не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной большие вызовы. Сейчас нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. На украинском языке моя должность — председатель парламента, на немецком — президент парламента. Так что в некоторой степени я уже президент», — пошутил он.