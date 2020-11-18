Уроженец Минска, российский ведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками рецептом «кодирующего коктейля» у себя в Instagram 16 ноября

«Если очень-очень-очень хочется винчика, но внутренний голос подсказывает, что лучше не надо, — вот проверенный рецепт, как закодироваться на один день», — написал Шепелев.

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Правда, в конце своей антиалкогольной рекомендации ведущий все же оговорился, что если кому-то идея не нравится, то «налейте уже вина».

«Воздержаться? Неужели у вас есть такие проблемы?», «Только смелые люди употребляют сырые яйца без обработки», «А стоит ли воздерживаться… Клетчатый плед, теплый котик, огонь в камине… Винишко по-любому», «Алкоголь и молоко не совместимы, вот в чем секрет», — отреагировали подписчики на предложение ведущего.

Несколько дней назад Шепелев представил поклонникам свою невесту. Шоумен сделал предложение архитектору и дизайнеру Екатерине Тулуповой.