Истец просит обязать министерство юстиции Украины обратиться в суд с требованием запретить деятельность Партии Шария.
Виктор Шарий утверждает в заявлении, что не является членом политсилы своего однофамильца и не входит в ее руководящий состав. Истец выступает против того, чтобы его фамилия использовалась в названии Партии Шария без его согласия.
Суд решил рассмотреть это дело по упрощенной процедуре без уведомления сторон.
По итогам выборов в местные органы власти, состоявшихся 25 октября, Партия Шария преодолела 5%-барьер во всех регионах, ГД выдвигались ее представители.