В Окружной административный суд Киева поступил иск Виктора Шария, однофамильца блогера и политика Анатолия Шария. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда

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Виктор Шарий утверждает в заявлении, что не является членом политсилы своего однофамильца и не входит в ее руководящий состав. Истец выступает против того, чтобы его фамилия использовалась в названии Партии Шария без его согласия.

Суд решил рассмотреть это дело по упрощенной процедуре без уведомления сторон.

По итогам выборов в местные органы власти, состоявшихся 25 октября, Партия Шария преодолела 5%-барьер во всех регионах, ГД выдвигались ее представители.