Обвинительный приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся отменен Высшим антикоррупционным судом (ВАКС). Об этом 17 ноября сообщил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся

Конституционный кризис на Украине. Ищенко о главном - трансляция © скриншот видео Украина.ру

«Отменить его пришлось из-за уничтожения Конституционным судом ответственности за ложь в декларациях. Это был первый приговор ВАКС в истории. На очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены», — говорится в сообщении.

27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

По информации НАБУ после этого были закрыты 110 уголовных дел, в рамках которых расследовалось 180 фактов недостоверного декларирования чиновниками своих доходов.