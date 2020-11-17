Судью в октября е прошлого года приговорили к штрафу в размере 51 тысячи гривен (1,4 млн рублей), лишив ее прав а занимать госдолжности в течение года.
«Отменить его пришлось из-за уничтожения Конституционным судом ответственности за ложь в декларациях. Это был первый приговор ВАКС в истории. На очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены», — говорится в сообщении.
27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
По информации НАБУ после этого были закрыты 110 уголовных дел, в рамках которых расследовалось 180 фактов недостоверного декларирования чиновниками своих доходов.