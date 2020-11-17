Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского актера Павла Трубинера в перечень лиц, которые якобы представляют угрозу нацбезопасности страны. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ведомства

Сын Джигарханяна рассказал о страшном совпадении в день смерти актера © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Павел Трубинер включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 26 октября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября российского актера включили в перечень», — говорится в материале министерства.

На счету Трубинера около 80 ролей в фильмах и сериалах.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые якобы создают угрозу национальной безопасности. В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.