Мэрия украинского Ровно сделала субботу и воскресенье рабочими днями после введения Кабмином Украины так называемого карантина выходного дня. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба городского совета

Рада хочет попросить правительство отменить карантин выходного дня © rada.gov.ua Ранее местные предприниматели вышли на акцию протеста, выступая против карантина выходного дня. На Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин, при котором на выходных разрешили работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.