«Считать субботу 21 ноября 2020 года и воскресенье 22 ноября 2020 года в городе Ровно рабочими днями», — говорится в материале на сайте мэрии.
Ранее местные предприниматели вышли на акцию протеста, выступая против карантина выходного дня.
На Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин, при котором на выходных разрешили работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.