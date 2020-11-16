Активисты «Движения против капитуляции» анонсировали 16 ноября автопробег против политики президента Украины Владимира Зеленского. О деталях акции рассказал на странице организации экс-депутат Андрей Левус

В субботу, 21 ноября, на Украине отмечается так называемый День достоинства и свободы в честь начала двух Майданов — 2004 и 2013-2014 гг. Праздник был установлен в 2014 году и имеет государственный статус. «Завтра Украина капитулирует»: Корнилов назвал сценарии развития конфликта в Донбассе © Владимир Трефилов

Противники капитуляции планируют на этот день акцию в форме автомарша, который начнется на площади Независимости, а завершится возле клиники «Феофания», где в настоящий момент проходит лечение от коронавируса Зеленский.

«Просьба приезжать на авто… брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ», — написал Левус, критикуя главу государства за плохую, по его мнению, организацию борьбы с COVID-19.

Националисты утверждают, что президент претворяет в жизнь госпереворот, хочет узурпировать власть, продвигает капитуляцию в Донбассе и «помогает российской агентуре усиливать позиции во власти». Все это, полагают они, приведет к потери страной всех «достижений евроинтеграции».

«Движение против капитуляции» — радикальная организация, которую СМИ связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Главное направление ее деятельности — критика действий Зеленского по урегулированию конфликта на востоке страны.