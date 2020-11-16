Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду сделала заявление о том, какими видит взаимоотношения между Украиной и Молдавией. Трансляция брифинга по итогам выборов проходила 16 ноября в Facebook

Скориков: Майя Санду начнет войну с Приднестровьем? © Скриншот из видео Украина.ру

«Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину», — сказала Санду.

Она также добавила, что уверена в необходимости продолжения диалога с Россией и США.

Накануне в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду.