По словам Санду, она выступает за необходимости строить дружеские отношения со всеми странами.
«Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину», — сказала Санду.
Она также добавила, что уверена в необходимости продолжения диалога с Россией и США.
Накануне в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду.