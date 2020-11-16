«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.
Самолеты ВКС России в течение суток доставили в Ереван 58 единиц техники, среди них бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы.
В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.