В аэропорт Еревана прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами и спецтехникой. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.