«Полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса "5 элемент". Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство», — говорится в материале силовиков.
За нарушение карантинных ограничений виновным может грозить лишение свободы сроком до трех лет.
На Украине с 14 по 30 ноября ввели так называемый карантин выходного дня. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.