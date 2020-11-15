Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения карантина в спортивном клубе «Пятый элемент», который СМИ связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции в Facebook

Польский фитнес-клуб стал церковью, чтобы не закрываться на карантин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

За нарушение карантинных ограничений виновным может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

На Украине с 14 по 30 ноября ввели так называемый карантин выходного дня. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.