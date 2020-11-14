Признание/не признание армянскими властями независимости Нагорно-Карабахской республики не имеет никакого значения для сегодняшней ситуации, которая сложилась в регионе. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Договоренности по Карабаху нельзя назвать капитуляцией © Sputnik /Asatur Yesayants Никола Пашиняна.

«Я думаю, это не сыграло какой-то большой роли. Азербайджан штурмовал НКР и пытался ликвидировать ее военным путем в прямом смысле этого слова, уничтожая инфраструктуру и население. Я думаю, для Баку не играло большой роли признание/непризнание региона Арменией», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что это соглашение заключено в кризисных условиях для того, чтобы предотвратить бойню, но в качестве фундамента для урегулирования конфликта оно не очень годиться, поскольку, в том числе, не предусматривает будущий статус региона.

Говоря о причинах военного поражения Искандарян добавил, что впервые за все время конфликта Азербайджан действовал при прямой поддержке Турции, и было удивительно, что армянской стороне удалось так долго сопротивляться.

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