После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
«Я думаю, это не сыграло какой-то большой роли. Азербайджан штурмовал НКР и пытался ликвидировать ее военным путем в прямом смысле этого слова, уничтожая инфраструктуру и население. Я думаю, для Баку не играло большой роли признание/непризнание региона Арменией», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что это соглашение заключено в кризисных условиях для того, чтобы предотвратить бойню, но в качестве фундамента для урегулирования конфликта оно не очень годиться, поскольку, в том числе, не предусматривает будущий статус региона.
Говоря о причинах военного поражения Искандарян добавил, что впервые за все время конфликта Азербайджан действовал при прямой поддержке Турции, и было удивительно, что армянской стороне удалось так долго сопротивляться.
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