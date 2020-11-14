Карпа анонсировала для всех желающих свой новый мастер-класс, в котором обещала научить искусству разбираться в вине. Ведущая намекнула подписчикам, что скоро всех ожидает жесткий карантин, нужно будет чем-то заниматься, и обратилась к своей аудитории.
«Как-то так сложилось, что тупицы и му…ы здесь не задерживаются, а каждый хейтер на вес золота, ибо сразу становится предметом исследования и написания колонки», — написала Карпа.
К слову, львиная доля подписчиков писательницы — жители Украины, а всего у ведущей 30 тысяч читателей.
К публикации писательница добавила откровенные фотоснимки, где она позирует полуобнаженной в постели с балдахином.
Ирена Карпа — известная украинская телеведущая, певица и писательница, 5 лет назад она переехала жить в Париж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Good morning, darlings. Прокинулася я з відчуттям, що треба терміново починати робити щось нове на цьому локдауні. (Поки школу не перевели на домашній варіант і ще є куди ховатися). І от нове це — напевно, книжка. Readers friendly формату. 📇 На своїх #майстеркласикарпи я сама раджу молодим авторам: спитайте свого читача. Про що було б цікаво, потрібно, неперевершено, захопливо, важливо прочитати? (Саме у вас і взагалі). Так от беру і застосовую цей прийомчик сама, бо довіряю своїй авдиторії. Якось так склалося, що тупіци і мудили тут не затримуються, а кожен хейтери на вагу золота, бо відразу стає предметом дослідження і написання колонки 🤣 📚так от. Шо би вам хотілося почитати ввечері перед сном і зранку на вихідному? В транспорті і на лавці в парку? В кав’ярні і в ванній зі свічками? З чашкою какао, келихом вина чи бутером з ковбасою, шкіркою якої можна робити закладки?!)))😅 Жду ваших коментів, одним словом. Дуже. І зроблю висновки 🧐 Фото @kara.minasian #irenakarpa #writer #books #lifestyle #іренакарпа #письменниця #сучукрліт #читати #карпа