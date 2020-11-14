Украинская телеведущая, журналистка и писательница Ирэна Карпа, выпустившая недавно книгу «Как выходить замуж столько раз, сколько хочется», 11 ноября рассказала, как избавляется от неприятных ей подписчиков в Instagram

Украинская актриса впервые в истории номинирована на европейский «Оскар» © Metro

«Как-то так сложилось, что тупицы и му…ы здесь не задерживаются, а каждый хейтер на вес золота, ибо сразу становится предметом исследования и написания колонки», — написала Карпа.

К слову, львиная доля подписчиков писательницы — жители Украины, а всего у ведущей 30 тысяч читателей.

К публикации писательница добавила откровенные фотоснимки, где она позирует полуобнаженной в постели с балдахином.

Ирена Карпа — известная украинская телеведущая, певица и писательница, 5 лет назад она переехала жить в Париж.